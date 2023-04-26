＜新型コロナ＞栃木県で新たに174人感染

2023年4月26日 07時46分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は二十五日、新たに百七十四人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表。累計感染者数は四十二万五千九百二人。県によると下野市の医療機関で三十二人が感染するクラスター（感染者集団）が発生した。

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