【午前】８時１１分、官邸。１２分、報道各社のインタビュー。１９分、閣議。３８分、月例経済報告関係閣僚会議。５４分、斉藤鉄夫国土交通相、平形雄策農林水産省農産局長、天河宏文国交省都市局長。９時１３分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、小野啓一外務審議官、船越健裕アジア大洋州局長。４４分、内閣府の田和宏事務次官、井上裕之内閣府審議官、村瀬佳史、林幸宏両政策統括官、中島淳一金融庁長官。１０時３分、衆院第１議員会館。４分、世界人口開発議員会議に出席し、講演。２５分、官邸。２６分、外務省の小野外務審議官、北川克郎Ｇ７広島サミット事務局長。５６分、秋葉国家安全保障局長、外務省の森事務次官、山田重夫、小野両外務審議官。

【午後】０時１分、山口那津男公明党代表と会食。１時１９分、松野博一、磯崎仁彦、栗生俊一正副官房長官、村田隆内閣危機管理監、滝沢裕昭内閣情報官、外務省の森事務次官、市川恵一総合外交政策局長、斎田伸一アフリカ部長、安藤俊英領事局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、吉田圭秀統合幕僚長。２時２０分、松川正則沖縄県宜野湾市長。宮崎政久自民党衆院議員同席。４０分、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官、市川外務省総合外交政策局長、防衛省の増田防衛政策局長、吉田統合幕僚長。３時３分、根本匠衆院予算委員長。３４分、日本理学療法士協会定時総会向けなどのビデオメッセージ収録。４時１０分、秋葉国家安全保障局長、滝沢内閣情報官。２５分、滝沢内閣情報官。５時１分、新しい資本主義実現会議。６時２２分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ。宴会場「ｅｄｏ ＲＯＯＭ」で自民党憲法改正実現本部の会合に出席し、あいさつ。４３分、東京・六本木の泉ガーデンタワー。同ビル内の「住友会館」で経団連の十倉雅和会長、佐藤康博、菰田正信、太田純、東原敏昭、橋本英二、久保田政一各副会長と会食。９時８分、公邸。



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