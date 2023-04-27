【午前】６時３８分、官邸。４０分、磯崎仁彦官房副長官。８時３７分、木原誠二官房副長官。９時５３分、国会。１０時１分、参院本会議。

【午後】０時１１分、加藤勝信厚生労働相、後藤茂之経済再生担当相、迫井正深内閣官房新型コロナウイルス等感染症対策推進室長、厚労省の大島一博事務次官、福島靖正医務技監。１時３０分、衆院経済産業委員会。２時４９分、官邸。５２分、小渕優子自民党組織運動本部長。３時８分、外務省の森健良事務次官、山田重夫、小野啓一両外務審議官。２３分、外務省の森事務次官、山田、小野両外務審議官、神田真人財務官、平井裕秀経済産業審議官。４時１５分、人口と開発に関するアジア議員フォーラムの武見敬三議長。３４分、東京・紀尾井町のホテルニューオータニ。宴会場「鶴の間」で自民党二階派のパーティーに出席し、あいさつ。５２分、官邸。５時２分、経済財政諮問会議。６時２８分、バングラデシュのハシナ首相を出迎え。２９分、儀仗（ぎじょう）隊による栄誉礼、儀仗。４０分、ハシナ首相と首脳会談。７時３１分、文書交換式、共同記者発表。５７分、公邸。８時２分、岸田文雄首相主催の夕食会。９時３分、ハシナ首相を見送り。



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