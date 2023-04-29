【午前】７時３７分、官邸。４２分、総合海洋政策本部会合。５７分、閣議。８時１５分、国際園芸博覧会関係閣僚会議。２７分、西村康稔経済産業相、経産省の多田明弘事務次官、片岡宏一郎福島復興推進グループ長。９時２分、秋葉剛男国家安全保障局長。１０時２７分、東京・北砂の妙久寺。故山崎孝明前東京都江東区長の葬儀に参列。１１時８分、官邸。２７分、秋葉国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、山田重夫、小野啓一両外務審議官、中込正志欧州局長。４４分、秋葉国家安全保障局長、外務省の森事務次官、山田、小野両外務審議官、北川克郎Ｇ７広島サミット事務局長。

【午後】０時１分、秋葉国家安全保障局長、外務省の森事務次官、山田外務審議官。４９分、自民党新しい資本主義実行本部の茂木敏充本部長代行から労働市場改革に関する提言書受け取り。１時２３分、林芳正外相。２時１７分、「Ｔ７（Ｔｈｉｎｋ７）Ｊａｐａｎ」サミットの園部哲史議長から提言書受け取り。２９分、塩崎恭久元厚生労働相らから薬剤耐性に関する提言書受け取り。赤堀毅外務省地球規模課題審議官同席。３時３４分、東京・丸の内のパレスホテル東京。４時２１分、みどりの式典に出席し、式辞。５時３分、官邸。４分、「核兵器のない世界」に向けた国際賢人会議の白石隆座長。海部篤外務省軍縮不拡散・科学部長同席。６時１９分、公邸。３８分、米誌タイムのインタビュー。



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