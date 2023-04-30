自動車の世界耐久選手権（ＷＥＣ）シリーズ第３戦は２９日、ベルギーのフランコルシャンで決勝が行われ、トヨタ勢は小林可夢偉らの７号車が今季２勝目を挙げた。平川亮らの８号車が２位で続き、ワンツーフィニッシュを飾った。（共同）

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