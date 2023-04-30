トヨタ勢が１、２位　自動車世界耐久選手権

2023年4月30日 14時04分 （共同通信）
　ＷＥＣシリーズ第３戦でチェッカーフラッグを受けるトヨタ７号車＝２９日、フランコルシャン（ゲッティ＝共同）

　ＷＥＣシリーズ第３戦でチェッカーフラッグを受けるトヨタ７号車＝２９日、フランコルシャン（ゲッティ＝共同）

　自動車の世界耐久選手権（ＷＥＣ）シリーズ第３戦は２９日、ベルギーのフランコルシャンで決勝が行われ、トヨタ勢は小林可夢偉らの７号車が今季２勝目を挙げた。平川亮らの８号車が２位で続き、ワンツーフィニッシュを飾った。（共同）

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

スポーツの新着

記事一覧