群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部
関連キーワード
G7デジタル相会合開幕 心をこめて、おもてなし 地元児童ら出迎え 安中総合学園高がダンス披露
先進七カ国（Ｇ７）群馬高崎デジタル・技術大臣会合が二十九日、高崎市の複合施設Ｇメッセ群馬で始...
4月30日
＜新型コロナ＞群馬県で1人死亡、184人感染
群馬県は二十九日、新たに百八十四人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて...
きょうからG7デジタル相会合 生成AIなどテーマ 最先端技術展やDXサミット Gメッセ群馬で
先進七カ国（Ｇ７）群馬高崎デジタル・技術大臣会合が二十九日、群馬県高崎市の複合施設Ｇメッセ群...
4月29日
＜新型コロナ＞群馬県で新たに165人感染
群馬県は二十八日、新たに百六十五人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて五十...
＜新型コロナ＞群馬県で新たに144人感染
群馬県は二十七日、新たに百四十四人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前と比べて二人...
4月28日
ヤングケアラーについて群馬県が実態調査 小6で5.7％、中2で3.7％、高2で2.9％
大人に代わり日常的に家事や家族の世話をするヤングケアラーについて、群馬県が実施した実態調査によると、...