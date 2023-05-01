群馬県は三十日、新たに六十三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の二十三日より二十二人減った。死亡の報告はなかった。累計感染者数は四十四万三千八百二十四人、死者は千百六人。



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