＜新型コロナ＞群馬県で新たに63人感染

2023年5月1日 07時36分
群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

群馬県庁。左は群馬県議会議事堂、右は群馬県警本部

　群馬県は三十日、新たに六十三人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。一週間前の二十三日より二十二人減った。死亡の報告はなかった。累計感染者数は四十四万三千八百二十四人、死者は千百六人。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

群馬の新着

記事一覧