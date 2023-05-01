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熱湯かけた疑いで女逮捕、大阪 男性は窒息死、切り傷も
男性に熱湯を浴びせやけどを負わせるなどしたとして、大阪府警浪速署は１日、傷害などの疑いで、大阪市浪速...
5月1日
車と衝突、小学生男児重体 山梨市の交差点
１日午後５時２０分ごろ、山梨県山梨市七日市場の市道交差点で、東京都新宿区の無職中村勝三さん（７９）が...
陸自ヘリ事故、新たに１人死亡 機体回収は２日以降、宮古島
沖縄県宮古島付近の陸上自衛隊ＵＨ６０ＪＡヘリコプター事故で、陸自は１日、機体回収の準備作業に当たって...
子どものコロナ後遺症３・９％ 発症１カ月以上、小児科学会調査
国内で新型コロナウイルスに感染した子どものうち、発症から１カ月以上たっても続く後遺症がある割合は３・...
子ども連れは優先入場「ファスト・トラック」設置 上野の国立科学博物館
大型連休にあわせ、子ども連れの来館者が優先して公共施設などに入場できる「こどもファスト・トラック」が...
赤白黄色の３百万本が魅了、富山 「となみチューリップフェア」
全国有数のチューリップ球根の産地として知られる富山県砺波市で、毎年恒例の「となみチューリップフェア」...