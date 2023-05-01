自転車の女子中学生重体　車と衝突、群馬・桐生

2023年5月1日 23時24分 （共同通信）
　１日午後３時３５分ごろ、群馬県桐生市東５丁目の市道で、自称同市菱町の大学院生遠藤瞳さん（２３）の運転する乗用車が、同町の中学生久米美那音さん（１３）が乗る自転車と衝突した。久米さんは頭部を骨折し意識不明の重体。
　県警によると、久米さんがコンビニを出て市道を横断しようとした際、右から来た車とぶつかったという。

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