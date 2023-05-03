＜新型コロナ＞埼玉県で新たに830人感染

2023年5月3日 19時59分
　埼玉県内で3日、新型コロナウイルスの新たな感染者830人が発表された。新規感染者は3日連続で前週の同一曜日を上回った。死者の発表は1日以来のゼロとなった。
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