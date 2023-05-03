関連キーワード
＜新型コロナ＞千葉県で新たに700人感染
千葉県は3日、新たに700人が新型ロナウイルスに感染したと発表した。死者や新規クラスターの発...
5月3日
伊豆山復興へ描き続ける 熱海の日本画家・坂本さん 土石流から1年10カ月 ４日からチャリティー
静岡県熱海市の日本画家坂本武典（ぶでん）さん（４７）が大規模土石流災害があった同市伊豆山（い...
＜新型コロナ＞静岡県で2人死亡、196人感染
静岡県内では二日、新たに百九十六人の新型コロナウイルス感染と二人の死亡が確認された。
個性豊かなアート 三島で15人の作品を展示「GYOWTEN」が開催 きょうから6日まで
静岡県三島市街地の小ギャラリー三軒を会場に三〜六日、県東部ゆかりの個性豊かなアート作家十五人...
「ラブライブ！」列車出発 スピンオフアニメ放送祝い きょうから伊豆箱根鉄道で
静岡県沼津市が舞台のアニメ「ラブライブ！サンシャイン！！」のスピンオフ作品「幻日のヨハネ−Ｓ...
「令和5年5月5日」わたらせ渓谷鉄道が記念乗車券を発売 5日から
わたらせ渓谷鉄道（群馬県みどり市）は、「令和五年五月五日」と五の数字が並ぶ日を記念する乗車券...