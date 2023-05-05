都内の風俗店で女性刺され死亡　負傷の男性客を殺人容疑で逮捕へ

2023年5月5日 14時42分 （共同通信）
　警視庁

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　５日午前１１時２０分ごろ、東京都台東区の風俗店で「女性が男性客に刺された」と通報があった。警視庁によると、女性は３０代で、首付近を刺されたとみられ、約１時間半後に搬送先の病院で死亡した。男性客も負傷した。
　警視庁によると、負傷した男が女性を刃物で刺したとみられる。男は自分の腹を刺して病院に搬送されており、回復を待って殺人容疑で逮捕する方針。

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