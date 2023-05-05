日韓首脳、７日午後に会談　国立墓地訪問や夕食会も

2023年5月5日 19時11分 （共同通信）
　岸田文雄首相、韓国の尹錫悦大統領

　岸田文雄首相、韓国の尹錫悦大統領

　岸田文雄首相の７、８両日の韓国訪問日程が５日、固まった。尹錫悦大統領と７日午後に会談し、共同記者会見に臨む。会談前には、韓国の歴代大統領や朝鮮戦争の戦死者らが眠るソウルの国立墓地「顕忠院」を訪問する。夜は夕食会が開かれる。
　首相は７日午前に羽田空港を出発する。８日午前には韓日議員連盟所属議員との面会や、韓国経済関係者との懇談も予定している。８日午後に帰国する。

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