青森で震度４　津波の心配なし

2023年5月6日 05時12分 （共同通信）
　６日午前２時４７分ごろ、青森県で震度４の地震があった。気象庁によると、震源地は青森県東方沖で、震源の深さは約７０キロ。地震の規模はマグニチュード（Ｍ）５・５と推定される。津波の心配はない。各地の震度は次の通り。
　震度４＝東通（青森）▽震度３＝函館泊、木古内、様似、えりも岬、浦幌（北海道）八戸、むつ、平内、外ケ浜、野辺地田狭沢、東北町役場、五戸、南部苫米地、階上（青森）など

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

社会の新着

記事一覧