関連キーワード
４人なお不明、発見願う 陸自ヘリ事故１カ月
沖縄県宮古島付近の陸上自衛隊ＵＨ６０ＪＡヘリコプター事故は、６日で発生から１カ月となった。第８師団の...
5月6日
日常に潜む「性差別」伝える 熊本・天草の古書店で展示
熊本県天草市の古書店「本屋と活版印刷所の屋根裏」で、日常に潜む女性差別やハラスメントを小さな紙に匿名...
ラフティング転覆、１人行方不明 群馬県みなかみ町の利根川
５日午後４時２０分ごろ、群馬県みなかみ町の利根川で「ラフティングボートが転覆した」と消防に通報があっ...
石川・珠洲で震度６強、１人死亡 建物倒壊も、一連の地震で最大
５日午後２時４２分ごろ、石川県珠洲市で震度６強の地震があった。気象庁によると、震源地は石川県能登地方...
コロナ緊急事態宣言「終了」 ＷＨＯ、３年３カ月で節目
【ジュネーブ共同】世界保健機関（ＷＨＯ）のテドロス事務局長は５日、新型コロナウイルス感染症を巡る緊急...
5月5日
「ジュリー社長と直接会った」 性被害を告白した元ジャニーズJr.のカウアン・オカモトさんが明かす
ジャニーズJr.として活動していた歌手のカウアン・オカモトさん（26）がジャニーズ事務所に所属当時、...