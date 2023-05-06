＜新型コロナ＞栃木県で95人の感染確認

2023年5月6日 07時56分
栃木県庁

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　栃木県は五日、新たに九十五人の新型コロナウイルス感染を発表した。県内の感染確認は計四十二万七千五百十五人。

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