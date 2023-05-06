「地震活動は当分続く」　政府調査委が臨時会合

2023年5月6日 19時32分 （共同通信）
　文科省で開かれた政府地震調査委員会の臨時会合＝６日午後

　文科省で開かれた政府地震調査委員会の臨時会合＝６日午後

　石川県の能登地方で５日に起きたマグニチュード（Ｍ）６・５の地震について、政府の地震調査委員会（委員長・平田直東京大名誉教授）は６日、文部科学省で臨時会合を開き「活動は当分続くと考えられる」とする評価をまとめた。
　地震調査委は４月、能登の地震について深さ２０～３０キロにあった水が徐々に上がっていくのに伴い、震源も徐々に浅くなっているとの見解を公表していた。

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