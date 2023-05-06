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小学校教諭殺害疑いで介護士逮捕 「口論になった」、北海道釧路町
北海道釧路町で小学校教諭小阪志保さん（３９）を殺害したとして、道警は６日、殺人の疑いで釧路市の介護士...
5月6日
砲丸に当たり、中学生けが 栃木・鹿沼、合同練習中
６日午前１０時５０分ごろ、栃木県鹿沼市の鹿沼運動公園陸上競技場で、砲丸投げの練習中だった男子中学生（...
地表に最大２０センチのずれ 珠洲市、国土地理院が解析
石川県珠洲市で震度６強を観測した地震で国土地理院（茨城県つくば市）は６日、珠洲市北部の地表が最大約２...
「地震活動は当分続く」 政府調査委が臨時会合
石川県の能登地方で５日に起きたマグニチュード（Ｍ）６・５の地震について、政府の地震調査委員会（委員長...
降り続く雨、屋根にブルーシート 土砂崩れ「間一髪」、石川・珠洲
震度６強の地震に襲われた石川県珠洲市では６日午後も雨が降り続いた。７日にかけて大雨が予想され、住民ら...
コロナ対策緩和巡り意見相違も オミクロン後、メンバー内で
厚生労働省の専門家組織の脇田隆字座長が６日までに共同通信の取材に応じ、新型コロナウイルス感染症の対策...