国内で６２６４人感染　新型コロナ、１０人死亡

2023年5月6日 19時44分 （共同通信）
　国内で６日、新たに６２６４人の新型コロナウイルス感染者が確認された。都道府県別の内訳は、東京１０６２人、北海道４４６人、神奈川４３３人など。死者は、東京で３人など計１０人が報告された。
　厚生労働省によると、全国の重症者数は前日より１人増えて７４人となった。

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