栃木県庁
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烏山線グッズなど展示 那須烏山市
ＪＲ烏山線の開業１００周年を記念して、市民らが撮影した写真や関連グッズなどを展示する企画展が...
5月7日
家康と庠主三要の関係に迫る 「大河」にちなみ足利学校で特別展示
栃木県足利市昌平町の史跡足利学校で、同学校第九世庠主（しょうしゅ）（校長）の閑室元佶（かんし...
5月6日
＜新型コロナ＞栃木県で95人の感染確認
栃木県は五日、新たに九十五人の新型コロナウイルス感染を発表した。県内の感染確認は計四十二万七千五百十...
「子どもの権利」を提唱したオランダ人の木像がなぜ栃木に? こども家庭庁船出で注目浴びるか
栃木県佐野市の古刹（こさつ）・龍江院に、オランダの人文学者デジデリウス・エラスムス（1466...
5月5日
足利まちなか遊学館 観光拠点3極化めざす カフェ再開へ 中旬 お披露目
栃木県足利市の史跡足利学校近くにある「足利まちなか遊学館」（通一）の一階休憩スペースが近く、...
＜新型コロナ＞栃木県で1人死亡、83人感染
栃木県は四日、新たに八十三人の新型コロナウイルス感染と六十代女性一人の死亡を発表した。県内の感染確認...