＜新型コロナ＞栃木県で1人死亡100人感染

2023年5月7日 11時46分
栃木県庁

栃木県庁

　栃木県は六日、新たに百人の新型コロナウイルス感染確認と、八十歳以上の男性患者の死亡を発表した。県内の感染確認は計四十二万七千六百十五人、死亡者は計千八十八人。
　県によると、那須塩原市の高齢者施設で五人が感染するクラスター（感染者集団）が発生した。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
﻿
おすすめ情報

栃木の新着

記事一覧