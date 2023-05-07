エンゼルス大谷は４打数無安打　レンジャーズに１―１０

2023年5月7日 13時10分 （共同通信）
　レンジャーズ戦の６回、中飛に倒れたエンゼルス・大谷。投手イオバルディ＝アナハイム（共同）

　レンジャーズ戦の６回、中飛に倒れたエンゼルス・大谷。投手イオバルディ＝アナハイム（共同）

　▽エンゼルス―レンジャーズ（６日・アナハイム）
　エンゼルスの大谷は「３番・指名打者」でフル出場し、４打数無安打だった。内容は左飛、二ゴロ、中飛、一ゴロで打率２割８分６厘。チームは１―１０で敗れ、連勝が５で止まった。（共同）

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