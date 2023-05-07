オ４―５西（７日）　西武の若林が４打点

2023年5月7日 16時30分 （共同通信）
　８回西武１死一、二塁、若林が中前に適時打を放つ＝京セラドーム

　８回西武１死一、二塁、若林が中前に適時打を放つ＝京セラドーム

　西武が逆転勝ちで連敗を３で止めた。若林が４打点。０―３の六回に３点二塁打、八回に勝ち越し打を放った。九回に呉念庭の適時打で加点。３番手の平井が今季初勝利、青山が２セーブ目。オリックスは投手陣が踏ん張れなかった。

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