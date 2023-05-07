西武が逆転勝ちで連敗を３で止めた。若林が４打点。０―３の六回に３点二塁打、八回に勝ち越し打を放った。九回に呉念庭の適時打で加点。３番手の平井が今季初勝利、青山が２セーブ目。オリックスは投手陣が踏ん張れなかった。

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