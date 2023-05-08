栃木県庁
【おことわり】新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが8日から季節性インフルエンザと同じ5類に移行することに伴い、県は今後、日々の新規感染者数の公表を取りやめます。このため感染速報は8日で終了します。
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