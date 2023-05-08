栃木県は8日、新たに113人の新型コロナウイルス感染を確認したと発表した。累計感染者数は42万7994人。死亡者の発表はなかった。累積死亡者数は1088人。

【おことわり】新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが8日から季節性インフルエンザと同じ5類に移行することに伴い、県は今後、日々の新規感染者数の公表を取りやめます。このため感染速報は8日で終了します。