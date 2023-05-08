銀座の高級腕時計店で強盗　３人組逃走、警視庁が身柄確保

2023年5月8日 20時08分 （共同通信）
　８日午後、東京・銀座の高級腕時計ロレックス専門店「クォーク銀座８８８店」に３人組の男が押し入り、時計などを奪った。３人は逃走したが、警視庁の捜査員が身柄を確保した。捜査関係者への取材で分かった。
　現場はＪＲ新橋駅の北東約３００メートルで、周囲にはブランド店などが立ち並ぶ。付近の歩道には規制線が張られ、店内には捜査員が慌ただしく出入りしていた。

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