関連キーワード
ヘリ事故、飛行隊２等陸曹と確認 死亡の６人目、全員の身元特定
沖縄県宮古島付近の１０人乗り陸上自衛隊ヘリコプター事故で、陸自は８日、今月１日に死亡が確認されていた...
5月8日
東武西新井駅で缶破裂、女性けが 警視庁、外国籍男の身柄確保
８日午後、東京都足立区の東武鉄道西新井駅構内の券売機付近で缶が破裂した。警視庁によると、近くにいた２...
ＡＩ「表現の技術奪う」 芸能従事者、権利保護を訴え
フリーの声優や音楽家らでつくる日本芸能従事者協会は８日、東京都内で記者会見し、ＡＩの発展で表現の技術...
同級生殺害疑い、男を再逮捕へ 千葉、住宅の庭から白骨遺体
千葉県木更津市の住宅の庭から白骨化した遺体が見つかった事件で、県警が、知人男性を殺害した疑いが強まっ...
青葉被告の公判前整理を開始 京アニ事件、責任能力が焦点
３６人が死亡した２０１９年の京都アニメーション放火殺人事件で、殺人罪などで起訴された青葉真司被告（４...
国内で９３９８人感染 新型コロナ、３３人死亡
全国の都道府県が８日に公表した新型コロナウイルス感染者は計９３９８人に上った。新型コロナの感染症法上...