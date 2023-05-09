▽エンゼルス―アストロズ（８日・アナハイム）

エンゼルスの大谷は、「３番・指名打者」でフル出場し、４打数２安打２打点だった。内容は左飛、右中間二塁打（打点１）、右中間二塁打（打点１）、左飛で打率３割１厘。チームは６―４で勝った。（共同）



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