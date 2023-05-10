【午前】７時２３分、官邸。２５分、磯崎仁彦官房副長官。８時２４分、閣議。４４分、木原誠二官房副長官。９時２４分、木原官房副長官。１０時２０分、皇居。大綬章親授式。５５分、官邸。１１時１１分、木原官房副長官。２８分、谷喜久郎メイシス地域創生研究会代表理事。４６分、木原、栗生俊一両官房副長官、藤井健志官房副長官補、村井英樹、森昌文両首相補佐官、松尾泰樹内閣府科学技術・イノベーション推進事務局長。

【午後】０時３２分、茨城県鉾田市の「ほこたブランド大使」の友常真希さん、岸田一夫市長らによるメロンの贈呈。額賀福志郎自民党衆院議員ら同席。５３分、国会。５６分、加藤勝信厚生労働相。１時、参院厚生労働委員会。２時３７分、鈴木俊一財務相。４２分、衆院財務金融委員会。４時１０分、官邸。１８分、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、山田重夫、小野啓一両外務審議官。４９分、秋葉国家安全保障局長、森外務事務次官。５６分、平井卓也自民党デジタル社会推進本部長から人工知能（ＡＩ）に関する提言書受け取り。５時１２分、秋葉国家安全保障局長、滝沢裕昭内閣情報官。２６分、滝沢内閣情報官。３９分、ＡＩについてＳＦ作家の安野貴博氏ら若手有識者と意見交換。７時９分、東京・銀座の日本料理店「加賀屋銀座店」。石井準一参院議院運営委員長、自民党の野上浩太郎参院国対委員長、佐藤正久参院国対委員長代行、藤川政人参院国対委員長代理、松野博一、磯崎正副官房長官らと会食。９時２分、公邸。



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