【午前】７時３３分、官邸。３７分、磯崎仁彦官房副長官。９時５７分、国会。１０時６分、参院本会議。

【午後】０時１８分、官邸。１時５０分、神田真人財務官。２時５分、木原誠二、磯崎両官房副長官、秋葉剛男国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、山田重夫、小野啓一両外務審議官。３１分、木原、磯崎両官房副長官、秋葉国家安全保障局長、外務省の森事務次官、山田、小野両外務審議官、神田財務官、平井裕秀経済産業審議官。４６分、木原、磯崎両官房副長官、秋葉国家安全保障局長、外務省の森事務次官、山田、小野両外務審議官。４時４０分、日本経済新聞のインタビュー。５時１７分、トルコ・シリア大地震に関する国際緊急援助隊・救助チームの山本英昭団長らの表敬。４３分、東京・霞が関の外務省。Ｇ７広島サミット事務局職員を激励。５９分、官邸。６時１４分、鈴木俊一財務相、加藤勝信厚生労働相、小倉将信こども政策担当相、後藤茂之経済再生担当相。松野博一官房長官同席。７時６分、東京・平河町の都市センターホテル。宴会場「コスモスホール」で自民党森山派のパーティーに出席し、あいさつ。２３分、東京・内幸町の帝国ホテル。宴会場「蘭の間」でジャーナリストの後藤謙次氏主催の会合に出席。斎藤健法相、小渕優子自民党組織運動本部長、大久保好男日本テレビ顧問、山田孝男毎日新聞社特別編集委員、薬師寺克行東洋大教授ら同席。４９分、公邸。



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