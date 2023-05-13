▽レッドソックス―カージナルス（１２日・ボストン）

レッドソックスの吉田は「２番・左翼」でフル出場し、３打数２安打１得点だった。内容は中前打、右飛、右翼線二塁打、四球で打率は３割６厘。チームは６―８で負けた。（共同）



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