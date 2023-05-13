吉田は３打数２安打１得点　カージナルス戦

2023年5月13日 11時39分 （共同通信）
　カージナルス戦で３打数２安打だったレッドソックス・吉田＝ボストン（ゲッティ＝共同）

　カージナルス戦で３打数２安打だったレッドソックス・吉田＝ボストン（ゲッティ＝共同）

　▽レッドソックス―カージナルス（１２日・ボストン）
　レッドソックスの吉田は「２番・左翼」でフル出場し、３打数２安打１得点だった。内容は中前打、右飛、右翼線二塁打、四球で打率は３割６厘。チームは６―８で負けた。（共同）

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