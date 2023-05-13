▽ツインズ―カブス（１２日・ミネアポリス）

カブスの鈴木は「５番・右翼」で出場し、４打数１安打１打点だった。内容は見逃し三振、左犠飛（打点１）、空振り三振、右二塁打、遊ゴロで打率は２割６分３厘。チームは６―２で勝った。（共同）



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