カブス鈴木、４打数１安打１打点　ツインズ戦

2023年5月13日 12時31分 （共同通信）
　ツインズ戦の４回、左犠飛を放つカブス・鈴木＝ミネアポリス（ＡＰ＝共同）

　ツインズ戦の４回、左犠飛を放つカブス・鈴木＝ミネアポリス（ＡＰ＝共同）

　▽ツインズ―カブス（１２日・ミネアポリス）
　カブスの鈴木は「５番・右翼」で出場し、４打数１安打１打点だった。内容は見逃し三振、左犠飛（打点１）、空振り三振、右二塁打、遊ゴロで打率は２割６分３厘。チームは６―２で勝った。（共同）

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