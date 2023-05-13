神７―２Ｄ（１３日）　阪神３連勝、首位に並ぶ

2023年5月13日 17時56分 （共同通信）
　３回阪神１死一、二塁、佐藤輝が中前に適時打を放つ＝甲子園

　３回阪神１死一、二塁、佐藤輝が中前に適時打を放つ＝甲子園

  • 　３回阪神１死一、二塁、佐藤輝が中前に適時打を放つ＝甲子園
  • 　ＤｅＮＡに勝利しタッチを交わす阪神ナイン＝甲子園
　阪神が３連勝で首位に並んだ。０―１の三回に近本、佐藤輝の適時打などで４点。四回にノイジーの適時二塁打で１点、八回に２点を加えた。大竹は６回１失点で無傷の５勝目。ＤｅＮＡはガゼルマンが５失点と乱れ、４連敗となった。

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