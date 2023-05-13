西武が連敗を３で止めた。０―２の四回２死満塁で鈴木が走者一掃の逆転の３点三塁打。五回は外崎の犠飛とマキノンの２点三塁打で加点した。高橋は尻上がりに調子を上げ、７回２失点で４勝目。楽天は藤平が粘れなかった。

関連キーワード スポーツ