西７―４楽（１３日）　西武が連敗脱出、高橋４勝目

2023年5月13日 19時06分 （共同通信）
　４回西武２死満塁、鈴木が右中間に走者一掃の三塁打を放つ＝ベルーナドーム

　４回西武２死満塁、鈴木が右中間に走者一掃の三塁打を放つ＝ベルーナドーム

  • 　４回西武２死満塁、鈴木が右中間に走者一掃の三塁打を放つ＝ベルーナドーム
  • 　７回２失点で４勝目を挙げた西武・高橋＝ベルーナドーム
　西武が連敗を３で止めた。０―２の四回２死満塁で鈴木が走者一掃の逆転の３点三塁打。五回は外崎の犠飛とマキノンの２点三塁打で加点した。高橋は尻上がりに調子を上げ、７回２失点で４勝目。楽天は藤平が粘れなかった。

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