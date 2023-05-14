テニス、西岡は２回戦敗退　イタリア国際

2023年5月14日 11時06分 （共同通信）
　イタリア国際２回戦でロレンツォ・ソネゴと対戦する西岡良仁＝１３日、ローマ（ゲッティ＝共同）

　イタリア国際２回戦でロレンツォ・ソネゴと対戦する西岡良仁＝１３日、ローマ（ゲッティ＝共同）

　テニスのイタリア国際は１３日、ローマで行われ、男子シングルス２回戦で西岡良仁（ミキハウス）はロレンツォ・ソネゴ（イタリア）に５―７、３―６で負けた。（共同）

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