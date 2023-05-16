【午前】８時５０分、官邸。５１分、馳浩石川県知事から同県能登地方を震源とする地震に関する要望書受け取り。同県選出国会議員の岡田直樹地方創生担当相ら同席。９時７分、山谷えり子自民党拉致問題対策本部長。３０分、古賀篤同党衆院議員。１０時１分、経済財政諮問会議。１１時１１分、情報保全諮問会議。３４分、茂木敏充同党幹事長。

【午後】０時１０分、政府与党連絡会議。１時３分、木原誠二、磯崎仁彦両官房副長官、秋葉剛男国家安全保障局長、山田重夫外務審議官。３８分、木原、磯崎両官房副長官、秋葉国家安全保障局長、外務省の山田外務審議官、河辺賢裕北米局長、鯰博行経済局長、平井裕秀経済産業審議官。４９分、木原、磯崎両官房副長官、秋葉国家安全保障局長、外務省の山田外務審議官、小林麻紀中南米局長。３時６分、朝日新聞、読売新聞、産経新聞、共同通信、時事通信の合同インタビュー。４０分、ＮＨＫのインタビュー。４時１９分、ウクライナ経済復興推進準備会議。２８分、自民党本部。３０分、同党の麻生太郎副総裁、茂木幹事長。５時２分、党役員会。１９分、萩生田光一同党政調会長。４１分、官邸。４９分、世界宗教者平和会議（ＷＣＲＰ）日本委員会の戸松義晴理事長から核兵器廃絶を求める提言書受け取り。６時１４分、報道各社のインタビュー。３８分、東京・北品川の「松脇クリニック品川」。慢性副鼻腔（びくう）炎手術後の経過観察。７時５５分、公邸。

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