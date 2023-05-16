ヤンキースのリゾがア週間ＭＶＰ　ナはパイレーツのケラー

2023年5月16日 07時13分 （共同通信）
　１４日のレイズ戦で本塁打を放ち、打球の行方を見守るヤンキースのアンソンー・リゾ＝ニューヨーク（ゲッティ＝共同）

　１４日のレイズ戦で本塁打を放ち、打球の行方を見守るヤンキースのアンソンー・リゾ＝ニューヨーク（ゲッティ＝共同）

  • 　１４日のレイズ戦で本塁打を放ち、打球の行方を見守るヤンキースのアンソンー・リゾ＝ニューヨーク（ゲッティ＝共同）
  • 　１４日のオリオールズ戦に先発したパイレーツのミッチ・ケラー＝ボルティモア（ＡＰ＝共同）
　米大リーグ機構は１５日、週間ＭＶＰ（８～１４日）を発表し、ア・リーグはヤンキースの一塁手リゾ、ナ・リーグはパイレーツの先発右腕ケラーが選ばれた。リゾは打率４割４分４厘、３本塁打、７打点をマーク。ケラーは２戦２勝で計１６回を無失点、２１奪三振だった。（共同）

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