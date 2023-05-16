米大リーグ機構は１５日、週間ＭＶＰ（８～１４日）を発表し、ア・リーグはヤンキースの一塁手リゾ、ナ・リーグはパイレーツの先発右腕ケラーが選ばれた。リゾは打率４割４分４厘、３本塁打、７打点をマーク。ケラーは２戦２勝で計１６回を無失点、２１奪三振だった。（共同）

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