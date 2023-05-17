【午前】８時１５分、官邸。２４分、閣議。９時、西村康稔経済産業相、多田明弘経産事務次官、保坂伸資源エネルギー庁長官。３５分、東憲太郎全国老人保健施設協会会長らから要望書受け取り。田村憲久元厚生労働相同席。５１分、秋葉剛男国家安全保障局長、市川恵一外務省総合外交政策局長、防衛省の増田和夫防衛政策局長、南雲憲一郎統合幕僚副長。１０時１５分、外務省の船越健裕アジア大洋州局長、北川克郎Ｇ７広島サミット事務局長。１１時１分、木原誠二、栗生俊一両官房副長官、秋葉国家安全保障局長、外務省の森健良事務次官、山田重夫外務審議官、遠藤和也国際協力局長、北川Ｇ７広島サミット事務局長。２９分、福本茂伸内閣官房拉致問題対策本部事務局長。５４分、滝沢裕昭内閣情報官。

【午後】１時３３分、自民党の茂木敏充幹事長、森山裕選対委員長。２時９分、木原官房副長官、秋葉国家安全保障局長、外務省の山田外務審議官、中込正志欧州局長。４５分、木原官房副長官、秋葉国家安全保障局長、外務省の山田外務審議官、中込欧州局長、平井裕秀経産審議官。５７分、木原官房副長官、秋葉国家安全保障局長、山田外務審議官。３時５分、木原官房副長官、秋葉国家安全保障局長、外務省の山田外務審議官、市川総合外交政策局長、斎田伸一アフリカ部長、赤堀毅地球規模課題審議官。３８分、自民党の衛藤征士郎外交調査会長、猪口邦子領土に関する特別委員長らから提言書受け取り。４時１分、遠藤利明同党総務会長。３４分、山口那津男公明党代表らから核軍縮・不拡散に関する提言書受け取り。５７分、新しい資本主義実現会議。６時１８分、東京・芝公園の東京プリンスホテル。宴会場「鳳凰（ほうおう）の間」で自民党安倍派のパーティーに出席し、あいさつ。４４分、公邸。



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