ヘルマン、粘着物質で処分　ヤンキースの先発右腕

2023年5月18日 11時42分 （共同通信）
　１６日のブルージェイズ戦に登板したヤンキースのヘルマン＝トロント（カナダ通信提供・ＡＰ＝共同）

　１６日のブルージェイズ戦に登板したヤンキースのヘルマン＝トロント（カナダ通信提供・ＡＰ＝共同）

　米大リーグ機構は１７日、投球の際に禁止されている粘着物質を使用したとして、ヤンキースの先発右腕ヘルマンに１０試合の出場停止処分と罰金を科したと発表した。異議申し立ては行わない。
　ヘルマンは１６日のブルージェイズ戦の試合中にチェックを受け、退場処分を受けた。今季は９試合に登板して２勝３敗、防御率３・７５。（共同）

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