▽アストロズ―カブス（１７日・ヒューストン）

カブスの鈴木は「４番・右翼」で出場し、３打数３安打３打点だった。内容は左越え本塁打（打点１）、左越え本塁打（打点２）、四球、左前打、四球で打率は２割８分６厘。チームは６―７で逆転サヨナラ負けした。（共同）



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