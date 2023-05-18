カブス鈴木は３打数３安打３打点　アストロズ戦、逆転サヨナラ負け

2023年5月18日 12時24分 （共同通信）
　アストロズ戦の３回、５号２ランを放ったカブス・鈴木＝ヒューストン（ＡＰ＝共同）

　アストロズ戦の３回、５号２ランを放ったカブス・鈴木＝ヒューストン（ＡＰ＝共同）

　▽アストロズ―カブス（１７日・ヒューストン）
　カブスの鈴木は「４番・右翼」で出場し、３打数３安打３打点だった。内容は左越え本塁打（打点１）、左越え本塁打（打点２）、四球、左前打、四球で打率は２割８分６厘。チームは６―７で逆転サヨナラ負けした。（共同）

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