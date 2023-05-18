日６―２西（１８日）　日ハム、谷内が勝ち越し打

2023年5月18日 17時39分 （共同通信）
　７回日本ハム２死満塁、谷内が中前に勝ち越し打を放つ＝エスコンフィールド

　７回日本ハム２死満塁、谷内が中前に勝ち越し打を放つ＝エスコンフィールド

　日本ハムは２―２と追い付かれた直後の七回２死満塁から谷内の適時打で勝ち越した。八回は水野の２点二塁打、松本剛の犠飛で加点した。伊藤が７回２失点で２勝目。西武は失策絡みで救援陣が粘れず、借金４となった。

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