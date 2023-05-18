２１日に日韓首脳会談　広島サミットに合わせ

2023年5月18日 18時07分 （共同通信）
　【ソウル共同】韓国大統領府は１８日、先進７カ国首脳会議（Ｇ７広島サミット）に招待され訪日する尹錫悦大統領が、２１日に岸田文雄首相と会談すると発表した。日韓首脳会談は３月１６日に東京、５月７日にソウルで開かれ、今年３回目。
　尹氏は１９～２１日の日程で訪日し、滞在中は広島市の平和記念公園にある「韓国人原爆犠牲者慰霊碑」を岸田氏と共に訪れる予定。

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