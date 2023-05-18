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れいわ議員、また壇上で紙掲げる 「茶番」と主張、議運は問題視
れいわ新選組の櫛渕万里共同代表は１８日の衆院本会議で、鈴木俊一財務相の不信任決議案採決時に「与党も野...
5月18日
維新・梅村氏「根拠ある」と反論 相次ぐ批判も、撤回否定
名古屋出入国在留管理局の施設で２０２１年、スリランカ人女性ウィシュマ・サンダマリさんが死亡した問題を...
馳知事「国語としておかしい」 ＬＧＢＴ法案の与党案巡り
石川県の馳浩知事は１８日の記者会見で、ＬＧＢＴなど性的少数者への理解増進法案の与党案を巡り「差別とは...
立民、性加害で法改正要請 自民幹部「趣旨は良いのでは」
立憲民主党の安住淳国対委員長は１８日、自民党の高木毅国対委員長と国会内で会談し、虐待の行為者を保護者...
梅村議員を法務委委員から更迭 本人は「発言撤回しない」
日本維新の会の藤田文武幹事長は１８日、施設収容中だったスリランカ人女性死亡問題を巡り、同党の梅村みず...
負傷兵２人来月受け入れ 防衛相、ウクライナ大使に
浜田靖一防衛相は１８日、ウクライナのコルスンスキー駐日大使と防衛省で会談し、ウクライナ軍の負傷兵２人...