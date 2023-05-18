馳知事「国語としておかしい」　ＬＧＢＴ法案の与党案巡り

2023年5月18日 18時14分 （共同通信）
　記者会見する石川県の馳浩知事＝１８日午後、石川県庁

　記者会見する石川県の馳浩知事＝１８日午後、石川県庁

　石川県の馳浩知事は１８日の記者会見で、ＬＧＢＴなど性的少数者への理解増進法案の与党案を巡り「差別とは元々不当なものだ。それに不当と付け加えるのは、国語の表現としておかしい」と述べた。
　馳氏は国会議員時代、超党派の議員連盟で法案作成に関わった。「政府の対応は極めて遅い」とした上で、今国会で法案を成立させるべきだとの見解を示した。

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