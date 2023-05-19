富永寿郎さん死去　元和光堂社長、元アサヒビール＜現アサヒグループホールディングス＞常務執行役員

2023年5月19日 07時44分
　富永寿郎さん（とみなが・ひさお＝元和光堂社長、元アサヒビール＜現アサヒグループホールディングス＞常務執行役員）１０日死去、７８歳。島根県出身。葬儀・告別式は近親者で行った。喪主は妻幸子（さちこ）さん。

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