パンサーズが先勝　北米アイスホッケーＮＨＬ

2023年5月19日 16時32分 （共同通信）
　ＮＨＬの東カンファレンス決勝第１戦、第４延長で決勝点を挙げて喜ぶパンサーズのカチャック＝１８日（ＵＳＡトゥデー・ロイター＝共同）

　ＮＨＬの東カンファレンス決勝第１戦、第４延長で決勝点を挙げて喜ぶパンサーズのカチャック＝１８日（ＵＳＡトゥデー・ロイター＝共同）

　北米プロアイスホッケーＮＨＬは１８日、カンファレンス決勝（７回戦制）が始まり、東の第１戦はワイルドカードで進出のパンサーズが敵地ノースカロライナ州ローリーで大都市圏地区１位のハリケーンズを４度の延長の末に３―２で破って先勝した。第４延長でカチャックが決勝点を挙げた。（共同）

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