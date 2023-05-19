ＮＨＬの東カンファレンス決勝第１戦、第４延長で決勝点を挙げて喜ぶパンサーズのカチャック＝１８日（ＵＳＡトゥデー・ロイター＝共同）
関連キーワード
鈴木愛が暫定首位 女子ゴルフ第２日
ブリヂストン・レディース第２日（１９日・愛知県中京ＧＣ石野＝６５７３ヤード、パー７１）降雨によるコー...
5月19日
中止のプロ野球
◇パ・リーグ
楽天―ロッテ（楽天モバイルパーク宮城）＝降雨
◇セ・リーグ
ＤｅＮＡ―ヤクルト（横...
21日にサッカー天皇杯初出場、クリアソン新宿 都心から「つながり」の大切さ発信 HCは北嶋秀朗さん
プロアマ問わずサッカーの日本一を決める天皇杯全日本選手権に、東京都代表として新宿区を拠点とす...
パグンサンが首位浮上 ゴルフパートナー・プロアマ
ゴルフパートナー・プロアマ第２日（１９日・茨城県取手国際ＧＣ＝東コース６８０４ヤード、西コース６５４...
競泳の１６歳成田、悔しさ晴らす 欧州ＧＰ４００個メで優勝
【バルセロナ共同】競泳女子で、１６歳の成田実生（金町ＳＣ）が１８日、バルセロナで行われた欧州グランプ...
ロシア選手２０３人を処分 ドーピング問題でＷＡＤＡ
【ジュネーブ共同】世界反ドーピング機関（ＷＡＤＡ）は１８日、ロシアの組織的なドーピング検査データ改ざ...