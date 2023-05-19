文具大手コクヨは１９日、ノートやファイルなど４３品目について、６月１日からメーカー希望小売価格を平均約１１％値上げすると発表した。原材料価格の高騰などが理由で、ノートの値上げは昨年８月以来となる。

「キャンパスノート６号（セミＢ５）普通横罫３０枚」は、税込みで１９８円から２０９円に改定する。マグネット、ボールペンなどもメーカー希望小売価格を引き上げる。



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