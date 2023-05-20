バスケ、千葉Ｊと琉球が先勝　Ｂリーグ準決勝第１戦

2023年5月20日 19時42分 （共同通信）
　千葉Ｊ―Ａ東京　第１クオーター、シュートを放つ千葉Ｊ・富樫＝船橋市総合体育館

　千葉Ｊ―Ａ東京　第１クオーター、シュートを放つ千葉Ｊ・富樫＝船橋市総合体育館

　バスケットボール男子Ｂリーグの王者を決めるプレーオフの日本生命チャンピオンシップ（ＣＳ）は２０日、千葉県の船橋市総合体育館などで２戦先勝方式の準決勝第１戦２試合が行われ、２季ぶりの頂点を狙う東地区１位の千葉Ｊは、同地区２位のＡ東京に８９―６６で快勝し、先勝した。
　西地区１位の琉球は中地区２位の横浜ＢＣを８６―７０で下した。
　両カードとも第２戦は２１日に行われる。

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