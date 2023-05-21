松田博さん死去　立命館大名誉教授、近代社会思想史

2023年5月21日 11時22分
　松田博さん（まつだ・ひろし＝立命館大名誉教授、近代社会思想史）４月３０日、胃がんのため死去、８０歳。福岡県出身。自宅は京都市。葬儀・告別式は近親者で行った。

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