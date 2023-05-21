広島に勝利し、タッチを交わす阪神ナイン＝甲子園
関連キーワード
男子走り幅跳び、吉田弘道が優勝 セイコー・グランプリ陸上
陸上のセイコー・ゴールデングランプリ横浜は２１日、日産スタジアムで行われ、男子走り幅跳びは吉田弘道が...
5月21日
照ノ富士、８連勝で単独トップ 大栄翔、若元春が２敗目
大相撲夏場所８日目（２１日・両国国技館）４場所連続休場明けの横綱照ノ富士が琴勝峰を押し出して８連勝と...
明大、勝ち点５の完全優勝 東京六大学野球
東京六大学野球リーグ第７週第２日は２１日、神宮球場で２回戦２試合が行われ、明大が１１―３で立大に連勝...
ソ３―１西（２１日） ソフトバンクが競り勝つ
ソフトバンクが競り勝った。１―１の四回に中村晃の遊ゴロで１点勝ち越し、五回２死満塁で川瀬の二塁へのバ...
ホンダＦＣがＪ３奈良破る サッカー天皇杯
サッカーの第１０３回天皇杯全日本選手権（日本サッカー協会、Ｊリーグ主催、共同通信社、ＮＨＫ共催）は２...
巨５―２中（２１日） 新人松井が初登板勝利
巨人が今季最長の連勝を５に伸ばした。新人の松井が５回を２安打無得点に抑えてプロ初登板先発勝利。二回に...