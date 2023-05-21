阪神が３カード連続で３連戦に勝ち越した。才木は６回２／３を１失点で４月２日以来の２勝目。岩崎が６セーブ目。打線は三回に中野の右前打で先制。梅野が四回に中前適時打、八回に２点右前打を放った。広島は連打が出ず４位に後退。

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