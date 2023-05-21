神４―１広（２１日）　才木が１失点で２勝目

2023年5月21日 18時07分 （共同通信）
　広島に勝利し、タッチを交わす阪神ナイン＝甲子園

　広島に勝利し、タッチを交わす阪神ナイン＝甲子園

　阪神が３カード連続で３連戦に勝ち越した。才木は６回２／３を１失点で４月２日以来の２勝目。岩崎が６セーブ目。打線は三回に中野の右前打で先制。梅野が四回に中前適時打、八回に２点右前打を放った。広島は連打が出ず４位に後退。

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