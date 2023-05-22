【ワシントン共同】バイデン米大統領は２１日、専用機でワシントン近郊の米軍基地に到着し、ホワイトハウスに戻った。先進７カ国首脳会議（Ｇ７広島サミット）に出席後、当初予定していたオーストラリアとパプアニューギニア訪問は取りやめた。難航している政府の債務上限引き上げを巡る野党共和党との協議に取り組む。

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