西岡は世界３２位で変わらず　男子テニスのランキング

2023年5月22日 13時00分 （共同通信）
　１３日、イタリア国際２回戦でロレンツォ・ソネゴと対戦する西岡良仁＝ローマ（ＡＰ＝共同）

　１３日、イタリア国際２回戦でロレンツォ・ソネゴと対戦する西岡良仁＝ローマ（ＡＰ＝共同）

　男子テニスの２２日付世界ランキングが発表され、西岡良仁（ミキハウス）は３２位で変わらなかった。
　カルロス・アルカラス（スペイン）が２位から１位に浮上。ロシア出身のダニル・メドベージェフは３位から２位に上がった。１位から陥落したノバク・ジョコビッチ（セルビア）は３位に後退した。（共同）

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