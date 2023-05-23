長山勝さん死去　徳島大名誉教授、口腔＜こうくう＞外科学

2023年5月23日 07時16分
　長山勝さん（ながやま・まさる＝徳島大名誉教授、口腔＜こうくう＞外科学）１７日、老衰のため死去、８０歳。告別式は２５日午前１１時から東京都大田区西蒲田８の１１の７、くらしの友蒲田総合斎場で。喪主は妻栄子（えいこ）さん。

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