関連キーワード
川勝泰司さん死去 元南海電気鉄道社長
川勝泰司さん（かわかつ・たいじ＝元南海電気鉄道社長）１２日、心不全のため死去、９２歳。京都府南丹市出...
5月23日
北村誠吾さん死去 76歳、元地方創生相
自民党衆院議員の北村誠吾（きたむら・せいご）元地方創生担当相が二十日夜、東京都内の病院で死去...
5月22日
松田博さん死去 立命館大名誉教授、近代社会思想史
松田博さん（まつだ・ひろし＝立命館大名誉教授、近代社会思想史）４月３０日、胃がんのため死去、８０歳。...
5月21日
富永寿郎さん死去 元和光堂社長、元アサヒビール＜現アサヒグループホールディングス＞常務執行役員
富永寿郎さん（とみなが・ひさお＝元和光堂社長、元アサヒビール＜現アサヒグループホールディングス＞常務...
5月19日
田村俶さん死去 元奈良女子大学長、現代フランス思想
田村俶さん（たむら・はじめ＝元奈良女子大学長、現代フランス思想）１５日、器質化肺炎のため死去、９１歳...
牧野勝行さん死去 東京都軟式野球連盟専務理事、全日本軟式野球連盟参与
牧野勝行さん（まきの・かつゆき＝東京都軟式野球連盟専務理事、全日本軟式野球連盟参与）１７日、多臓器不...