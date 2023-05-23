千葉県内に本店を置く千葉銀行と京葉銀行、千葉興業銀行の二〇二三年三月期決算（単体）が出そろった。本業のもうけを示すコア業務純益は、利息や配当収入といった銀行収益の柱である資金利益が伸びた千葉銀が、前期比１８・６％増の九百三十億二千三百万円と十四年ぶりに過去最高を更新。一方それぞれ資金利益が減少した、京葉銀は同１２・１％減の百九十億二百万円、千葉興銀は同０・８％減の百二億七千八百万円だった。

千葉銀は当期純利益も１１・０％増の五百八十一億二千七百万円と過去最高。資金利益は、国内を中心に好調を維持し６・４％増の千四百三億八千万円だった。

京葉銀は当期純利益が６・７％減の百三億三千七百万円。貸出金利息などの減少で、資金利益は４・８％減の四百五十九億四千二百万円。サービス手数料などからなる役務取引等利益も、預かり資産関連手数料の減少などで１１・３％減の七十四億三千八百万円だった。

千葉興銀は当期純利益が２・８％増の六十四億四千七百万円。資金利益が４・１％減の二百七十三億三千二百万円だったものの、法人関係手数料などが好調で役務取引等利益が９・４％増の六十八億七千八百万円だった。（加藤豊大）



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