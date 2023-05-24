▽カブス―メッツ（２３日・シカゴ）

カブスの鈴木は「４番・右翼」で出場し、４打数１安打１打点１得点だった。内容は中越え本塁打（打点１）、四球、遊ゴロ、見逃し三振、遊ゴロで打率は２割８分３厘。チームは７―２で勝った。（共同）



関連キーワード スポーツ