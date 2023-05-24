カブス鈴木は４打数１安打１打点　メッツ戦

2023年5月24日 12時11分 （共同通信）
　メッツ戦の２回、先制ソロを放つカブス・鈴木＝シカゴ（共同）

　メッツ戦の２回、先制ソロを放つカブス・鈴木＝シカゴ（共同）

　▽カブス―メッツ（２３日・シカゴ）
　カブスの鈴木は「４番・右翼」で出場し、４打数１安打１打点１得点だった。内容は中越え本塁打（打点１）、四球、遊ゴロ、見逃し三振、遊ゴロで打率は２割８分３厘。チームは７―２で勝った。（共同）

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