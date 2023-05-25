大南正瑛さん死去　元立命館総長、元立命館大学長、材料力学

2023年5月25日 07時59分
　大南正瑛さん（おおなみ・まさてる＝元立命館総長、元立命館大学長、材料力学）２０日、老衰のため死去、９２歳。京都市出身。葬儀・告別式は近親者で行った。喪主は長男正浩（まさひろ）さん。後日、学校法人立命館がお別れの会を開く。

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