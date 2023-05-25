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アンディ・ルークさん死去 英ロックバンド、ザ・スミスのベーシスト
アンディ・ルーク（英ロックバンド、ザ・スミスのベーシスト）１９日、すい臓がんのため米ニューヨークで死...
5月25日
深堀好敏さん死去 94歳 長崎で被爆、写真収集や検証に尽力
被爆直後の長崎の様子を捉えた写真の収集や検証に尽力した長崎平和推進協会の写真資料調査部会前部...
5月24日
高橋弘次さん死去 浄土宗大本山金戒光明寺元法主、仏教大元学長、浄土学
高橋弘次さん（たかはし・こうじ＝浄土宗大本山金戒光明寺元法主、仏教大元学長、浄土学）２０日、肺炎のた...
川勝泰司さん死去 元南海電気鉄道社長
川勝泰司さん（かわかつ・たいじ＝元南海電気鉄道社長）１２日、心不全のため死去、９２歳。京都府南丹市出...
5月23日
長山勝さん死去 徳島大名誉教授、口腔＜こうくう＞外科学
長山勝さん（ながやま・まさる＝徳島大名誉教授、口腔＜こうくう＞外科学）１７日、老衰のため死去、８０歳...
北村誠吾さん死去 76歳、元地方創生相
自民党衆院議員の北村誠吾（きたむら・せいご）元地方創生担当相が二十日夜、東京都内の病院で死去...
5月22日