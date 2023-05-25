カブス戦に先発し、５回を投げ６安打３失点で３敗目を喫したメッツ・千賀＝シカゴ（共同）
関連キーワード
イニエスタ退団を発表、Ｊ１神戸 元スペイン代表の世界的名手
サッカーＪ１神戸は２５日、元スペイン代表ＭＦアンドレス・イニエスタ（３９）が退団すると発表した。７月...
5月25日
マッチプレー、古江は白星発進 米女子ゴルフ
米女子ゴルフのバンクオブホープ・マッチプレーは２４日、ネバダ州ラスベガスのシャドークリークで１次リー...
鈴木、千賀から適時二塁打 千賀３敗、菊池は２敗
【シカゴ共同】米大リーグは２４日、各地で行われ、カブスの鈴木は本拠地シカゴでのメッツ戦に「５番・右翼...
東京五輪銅の都筑「優勝目指す」 サーフィンＷＧ代表
サーフィンのパリ五輪予選を兼ねて３０日にエルサルバドルで開幕するワールドゲームズ（ＷＧ）女子日本代表...
ブルージェイズ菊池は５回５失点 レイズ戦、試合３―７
▽レイズ―ブルージェイズ（２４日・セントピーターズバーグ）
ブルージェイズの菊池は先発して５回を...
日本、コロンビアに敗れる サッカーのＵ―２０Ｗ杯第５日
【ラプラタ（アルゼンチン）共同】サッカーのＵ―２０（２０歳以下）ワールドカップ第５日は２４日、ラプラ...