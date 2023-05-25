カブス鈴木、３打数１安打１打点　メッツ千賀は５回６安打３失点

2023年5月25日 11時57分 （共同通信）
　カブス戦に先発し、５回を投げ６安打３失点で３敗目を喫したメッツ・千賀＝シカゴ（共同）

　カブス戦に先発し、５回を投げ６安打３失点で３敗目を喫したメッツ・千賀＝シカゴ（共同）

　▽カブス―メッツ（２４日・シカゴ）
　カブスの鈴木は「５番・右翼」で出場し、３打数１安打１打点１得点だった。内容は四球、左越え二塁打（打点１）、捕邪飛、一ゴロで打率は２割８分５厘。
　メッツの千賀は先発し、５回を投げ６安打３失点、６三振５四球、１ボークで３敗目（４勝）を喫した。防御率３・９４。試合はカブスが４―２で勝った。（共同）

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