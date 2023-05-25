▽カブス―メッツ（２４日・シカゴ）

カブスの鈴木は「５番・右翼」で出場し、３打数１安打１打点１得点だった。内容は四球、左越え二塁打（打点１）、捕邪飛、一ゴロで打率は２割８分５厘。

メッツの千賀は先発し、５回を投げ６安打３失点、６三振５四球、１ボークで３敗目（４勝）を喫した。防御率３・９４。試合はカブスが４―２で勝った。（共同）



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