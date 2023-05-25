ＮＨＬ、パンサーズが決勝進出　東カンファレンス決勝第４戦

2023年5月25日 14時34分 （共同通信）
　ハリケーンズ戦で決勝ゴールを決めたカチャック（１９）を祝福するパンサーズの選手たち＝サンライズ（ＵＳＡトゥデー・ロイター＝共同）

　ハリケーンズ戦で決勝ゴールを決めたカチャック（１９）を祝福するパンサーズの選手たち＝サンライズ（ＵＳＡトゥデー・ロイター＝共同）

　北米プロアイスホッケーＮＨＬは２４日、東カンファレンス決勝（７回戦制）第４戦が行われ、ワイルドカードで進出のパンサーズが本拠地フロリダ州サンライズで大都市圏地区１位のハリケーンズを４―３で退けて４戦全勝とし、準優勝だった１９９５～９６年シーズン以来となる２度目のスタンリー・カップ決勝に進んだ。第３ピリオドにカチャックが決勝点を挙げた。（共同）

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