今井佳人さん　元協和発酵工業＜現協和キリン＞副社長

2023年5月26日 07時51分
　今井佳人さん（いまい・よしと＝元協和発酵工業＜現協和キリン＞副社長）１８日、老衰のため死去、８０歳。兵庫県出身。葬儀・告別式は近親者で行った。

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