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野崎元治さん死去 元十八銀行＜現十八親和銀行＞頭取
野崎元治さん（のざき・げんじ＝元十八銀行＜現十八親和銀行＞頭取）２０日、老衰のため死去、９５歳。東京...
5月26日
北村恭二さん死去 元大蔵省＜現財務省＞証券局長、元大阪証券取引所＜現大阪取引所＞理事長
北村恭二さん（きたむら・きょうじ＝元大蔵省＜現財務省＞証券局長、元大阪証券取引所＜現大阪取引所＞理事...
田代淳さん死去 元三井物産副社長
田代淳さん（たしろ・じゅん＝元三井物産副社長）１４日、病気のため死去、８３歳。東京都出身。葬儀・告別...
ティナ・ターナーさん死去 ロックの女王「愛の魔力」 83歳
【ニューヨーク＝共同】米人気歌手で「ロックの女王」と呼ばれたティナ・ターナーさんが、スイス北部チュー...
アンディ・ルークさん死去 英ロックバンド、ザ・スミスのベーシスト
アンディ・ルーク（英ロックバンド、ザ・スミスのベーシスト）１９日、すい臓がんのため米ニューヨークで死...
5月25日
大南正瑛さん死去 元立命館総長、元立命館大学長、材料力学
大南正瑛さん（おおなみ・まさてる＝元立命館総長、元立命館大学長、材料力学）２０日、老衰のため死去、９...